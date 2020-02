Mattarei, squarciato velo ipocrisia, ora voce ai soci

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - "In quello che sta accadendo ci sono elementi pretestuosi, con preciso intento di non riconoscere questa presidenza e il mandato assembleare. Questo mandato non supportato da società di sistema". Lo ha detto la presidente della Federazione trentina della cooperazione, Marina Mattarei, a seguito della crisi interna a Federcoop.

"Ho cercato di lasciare sullo sfondo la dimensione personale, ma ho subito molti attacchi personali. Il discredito ferisce le persone, a iniziare da presa di posizione su accoglienza dei migranti, che è sempre stato un valore cooperativo", ha precisato Mattarei. "Ora non è un momento di restaurazione di centri di potere, ora la voce deve tornare ai soci. E' un momento doloroso, che però ha squarciato il velo dell'ipocrisia", ha concluso.