Premio per la pace Ipsia a ex inviato Onu Staffan de Mistura

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Nel 75/o anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki e della nascita delle Nazioni Unite verrà consegnato, da parte di Ipsia del Trentino (l'Ong delle Acli), un premio per la pace a Staffan de Mistura, ex inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Afghanistan, Libano e Iraq.

L'alto ufficiale sarà accompagnato da Roberto Savio, già vincitore del premio per la pace di Hiroshima per il suo "contributo alla costruzione di un secolo di pace". Il programma della due giorni inizierà alla Federazione trentina della cooperazione il 15 febbraio, alle ore 10, con il primo incontro dei due alti funzionari con i giovani del Trentino. Poi, alle ore 18, nella sala Falconetto di palazzo Geremia avverrà la presentazione del libro "Nei conflitti - strade di pace".

Domenica 16 febbraio, dalle ore 10 al Colle di Miravalle di Rovereto, si terrà un incontro pubblico. Interverranno fra gli altri il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Rovereto Francesco Valduga.