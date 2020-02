Comunali, centrodestra sceglie Zambelli

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Andrea Zambelli, 44 anni, originario di Volano, lavora nell'azienda della sua famiglia.

sarà il candidato sindaco a Rovereto per il centrodestra. Questo quanto emerso nel corso dell'ultimo incontro che si è svolto ieri sera tra i principali referenti della coalizione che governa la Provincia autonoma di Trento.

L'obiettivo - si legge in una nota - è "quello di portare anche a livello comunale quel cambiamento che i cittadini richiedono da tanto tempo". Vicino all'Udc, Zambelli, dal 2005 al 2010, è stato assessore al Comune di Volano, mentre nel 2010 è entrato in consiglio comunale a Rovereto con una Civica.