Biathlon, treni aggiuntivi per Mondiali

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Treni aggiuntivi in orario serale e nei fine settimana. Offerta ampliata di trasporto pubblico per i Mondiali di biathlon che iniziano oggi ad Anterselva, dove sono attesi 160.000 spettatori in 10 giorni per l'evento sportivo invernale più importante d'Italia.

Per i possessori dei biglietti d'ingresso alla Südtirol Arena, saranno messi a disposizione degli shuttle-bus gratuiti in partenza da Valdaora di sopra, dalla stazione ferroviaria di Valdaora/Anterselva e dal parcheggio di Anterselva di mezzo, ultimo luogo raggiungibile dalle auto private.

"Un grandissimo evento. Vogliamo dare già adesso la prova della sostenibilità dei servizi di trasporto in vista delle Olimpiadi. Siamo riusciti a ripristinare la linea ferroviaria e ci saranno treni ordinari ed aggiuntivi", ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.