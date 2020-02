Bene Seppi a New York

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Andreas Seppi ha superato il primo turno del torneo di New York battendo in tre set il bielorusso Damir Dzumhur. Risultato dell'incontro 6-3, 1-6, 7-6 (8/6). Al secondo turno Seppi affronterà lo statunitense Steve Johnson, numero 75 Atp. In precedenza Paolo Lorenzi aveva centrato l'accesso al tabellone principale. Nel turno decisivo il 38enne senese, numero 116 del ranking mondiale, ha regolato per 6-3 6-1, in un'ora e dieci minuti di gioco, lo statunitense Noah Rubin.

Si è invece fermato il cammino di Lorenzo Sonego sulla terra battuta di Buenos Aires. Al primo turno è stato sconfitto con un doppio 6-4 dall'uruguaiano Pablo Cuevas.