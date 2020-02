Agricoltura: 300 produttori a Cles

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Oltre 300 frutticoltori hanno partecipato a Cles alla 23/a edizione della giornata tecnica "La frutticoltura delle Valli del Noce", organizzata dalla Fondazione Edmund Mach. Cimice asiatica, sicurezza in campagna, gestione dell'erba lungo il filare al controllo delle malerbe nel frutteto con i risultati di prove sperimentali con prodotti alternativi o complementari al glifosate sono stati i principali temi affrontati nel corso dell'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Melinda e Apot.

In riferimento alla cimice asiatica, l'appello ai cittadini lanciato da Fem per la raccolta degli insetti ha visto fino ad oggi la consegna di oltre 3.000 esemplari che serviranno a riprodurre la vespa samurai in attesa del completamento dell'iter burocratico relativo all'autorizzazione del rilascio in pieno campo. La presenza di cimici autoctone è stata più rilevante in media e alta Val di Non mentre la cimice asiatica si trova prevalentemente in bassa Val di Non.