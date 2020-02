Sparkasse, utile cresce del 24,5%

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - La Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato gli schemi di bilancio 2019: utile consolidato del gruppo in crescita a 29,3 milioni di euro (erano 23,6 l'anno precedente, +24,5%), utile a livello individuale della banca in crescita a 27 milioni di euro rispetto ai 25,4 del 2018 (+ 6,6%). Crescono inoltre i volumi, la solidità e diminuiscono i rischi.

La raccolta diretta rappresentata dai conti correnti, depositi ed obbligazioni raggiunge i 7,1 miliardi di euro (+6,0%) mentre la raccolta gestita rappresentata dai volumi di risparmio della clientela in fondi d'investimento raggiunge il livello record di 1,645 miliardi di euro, in crescita del 19,7% rispetto al 2018. Le nuove erogazioni di mutui a privati ed imprese ammontano a 1.143 milioni di euro in crescita del 19,4% rispetto al 2018.