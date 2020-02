Green Week a Trento dal 27 febbraio al 1/o marzo

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Si terrà a Trento, dal 27 febbraio al 1/o marzo, la Green Week, festival itinerante dedicato alla sostenibilità con 300 relatori, 60 eventi, 50 imprenditori e 6 sezioni tematiche.

La kermesse da quest'anno per la prima volta si articolerà in una parte generale - dedicata ai grandi temi dell'economia verde, come il cambiamento climatico, l'energia rinnovabile, la sfida della sostenibilità per le imprese, la svolta sostenibile del capitalismo -, alla quale si affiancheranno sei cicli composti ciascuno da sette incontri, che si svolgeranno tra il pomeriggio di venerdì 28 febbraio e per l'intera giornata di sabato 29 febbraio. Ogni ciclo di convegni avrà una diversa area tematica - trasporti e mobilità, turismo, abbigliamento e tessile.

L'iniziativa è promossa da ItalyPost, Fondazione Symbola, il settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera, Università di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Muse, Fondazione Kessler, Fondazione Mach, in collaborazione con la Commissione europea.