Giorno ricordo: a Trento cerimonia a palazzo Geremia

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - "In questo giorno ribadiamo l'esigenza di costruire una memoria condivisa, nel rispetto di coloro che persero la vita nei massacri avvenuta in Istria e in Dalmazia dopo il settembre del 1943". Così, il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, alla cerimonia per il Giorno del ricordo tenutasi a palazzo Geremia, a Trento.

"Come città non ci siamo mai sottratti al ricordo di quella che il presidente Repubblica Sergio Mattarella ha definito una sciagura nazionale. Dobbiamo conoscere le cause per evitare che una storia di persecuzione di questo tipo si possa ripetere. La memoria è necessaria per costruire un'Europa e un mondo di pace", ha aggiunto Andreatta. Alla cerimonia sono intervenuti anche il Commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e il presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato di Trento, Roberto De Bernardis. Erano presenti alla cerimonia numerosi esuli dalmati e istriani trasferitisi in Trentino.