Fugatti a foiba Basovizza con studenti

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Tre classi dell'Itt Guglielmo Marconi di Rovereto, insieme al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, hanno partecipato - per la prima volta in veste istituzionale - alla cerimonia organizzata dal Comune di Trieste nel Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza. Poco prima - si legge in una nota della Provincia - c'era stata la partecipazione silenziosa ad un altro momento solenne, la deposizione delle corone d'alloro davanti alla foiba di Monrupino, alla presenza di rappresentanti dello Stato e delle amministrazioni locali. Il governatore trentino - prosegue la nota - ha posto l'accento sulla necessità di coinvolgere il mondo scolastico.

"Per questo - ha aggiunto - dopo l'esperienza dello scorso anno con i ragazzi che hanno visitato Auschwitz, quest'anno ho voluto accompagnare al sacrario della foiba di Basovizza gli studenti del Marconi di Rovereto impegnati in un percorso formativo sulla storia del confine Nord Orientale".