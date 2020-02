Donne e scienza, troppi stereotipi

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Domani, 11 febbraio, si celebra la Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza, proclamata nel 2015 dalle Nazioni Unite con riferimento al ruolo decisivo della componente femminile nell'ambito scientifico e della ricerca. Lo ricorda la consigliera di parità Michela Morandini. Solo il 30% delle studentesse opta per una materia scientifica, una percentuale che diventa ancora più bassa nel caso di materie specifiche in ambito informatico. In Alto Adige, le ragazze che frequentano istituti tecnici in ambito economico è del 50,87 (dati 2018/2019), in ambito tecnologico del 19,6. Al liceo per le scienze umane, invece, la percentuale è pari all'83,9. "Gli stereotipi di genere dominanti devono essere abbattuti, e le radicate convinzioni modificate: c'è bisogno, a questo scopo, di misure mirate a livello didattico e universitario, ma anche nell'ambito della scelta e dell'esercizio professionale, a promozione della componente femminile", afferma la consigliera di parità.