Brillata roccia Virgolo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Si sono concluse poco dopo le 12 le operazioni di disgaggio della roccia di 300 metri cubi, pesante circa 800 tonnellate, che dalla parete del Virgolo incombeva sullo svincolo Bolzano centro della strada statale del Brennero. Dopo che nei giorni scorsi erano state posate le reti, gli ancoraggi e i fessurimetri con sistemi di allarme per misurare eventuali movimenti della roccia, questa mattina è stata avviata la fase di esecuzione dei fori e del posizionamento di circa 60 chili di cariche esplosive. Alle ore 12.14 la roccia è stata fatta brillare e non si sono registrati danni o altri problemi. Il traffico è stato interrotto, dalle 9 di mattina sino al termine delle operazioni, fra l'accesso al tunnel del Virgolo e ponte Campiglio. Per un breve periodo, quello relativo al brillamento delle cariche di esplosivo, è stato necessario anche interrompere il traffico lungo l'autostrada del Brennero fra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud.