Accordo tra sistema della ricerca trentino e Gpi Spa

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Hub innovazione Trentino hanno avviato una collaborazione con Gpi Spa per l'elaborazione di nuove soluzioni tecnologiche volte a migliorare le prestazioni dell'armadio robotizzato "Riedl phasys", diffuso in ospedali e farmacia di tutto il mondo.

L'intesa si inserisce all'interno del programma di trasferimento tecnologico del sistema di ricerca trentino. Il progetto, della durata di 20 mesi, prevede che i ricercatori intervengano sulle fasi di carico dell'armadio robotizzato (impiegato per la conservazione dei farmaci), migliorando la velocità di caricamento e rendendola completamente automatizzata. L'investimento di Gpi per la collaborazione è di circa 400.000 euro.

"Il nostro obiettivo è che la macchina riesca a caricare automaticamente i farmaci immessi, con una velocità di 360 confezioni all'ora (partendo dalle 200 attuali)", ha detto il direttore di Asa automation Gpi, Massimiliano Rossi.