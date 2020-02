Sci: cdm; Suter vince superG Garmisch, Brignone 5/a

(ANSA) - ROMA, FEB 9 - Il superG di cdm di Garmisch e' stato vinto dall'elvetica Corinne Suter - 25 anni e secondo successo in carriera - in 1.19.46. Seconda l'austriaca Nicole Schmidhofer in 1.19.89 e terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 1.20.16 .

Miglior azzurra - con curve molto centrifughe su un tracciato difficilissimo e veloce, con gran freddo e fondo durissimo - e' stata Federica Brignone, quinta in 1.20.36 dopo un paio di errori di troppo. Federica ha dovuto cosi' cedere a Suter il pettorale rosso di leader della classifica di disciplina.

Per l'Italia poi ci sono Marta Bassino 10/a in 1.20.95 e, poco piu' indietro, Elena Curtoni in 1.21.14 e Francesca Marsaglia in 1.21.50. Non ha invece gareggiato per una influenza la gardenese Nicol Delago.

La gara ha subito alcune interruzioni per le cadute dell'azzurra Sofia Goggia e della tedesca Veronika Rebensburg. Sulle reali condizioni delle due atlete sono in corso accertamenti all'ospedale di Garmisch. Goggia ha riportato una gran botta al braccio sinistro mentre la tedesca e' stata vista zoppicare.

La prossima tappa per le ragazze della coppa del mondo sarà in Slovenia, non a Maribor dove manca la neve ma a Kranjska Gora: sabato gigante e domenica slalom speciale. (ANSA).