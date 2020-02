Sci: cdm; Goggia caduta in superG Garmisch, gara interrotta

(ANSA) - ROMA, FEB 9 - Il difficile superG di cdm di Garmisch e' stato interrotto per la brutta caduta dell'azzurra Sofia Goggia, finita violentemente contro un porta ad alta velocità' e poi scivolata in un intrico di reti di protezione. L'azzurra - gia' caduta nella discesa di Bansko per cui gareggia con una protezione alla tibia -e' stata subito soccorsa. E' poi scesa a valle con gli sci, con ripresa della gara.

In precedenza era caduta, ed e' stata poi vista zoppicare, la tedesca Viktoria Rebensburg che ieri aveva vinto la discesa.

(ANSA).