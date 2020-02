Aumenta il cyberbullismo in regione

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Aumenta la criminalità informatica e aumenta l'attività di prevenzione e di contrasto condotta dal Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Trentino Alto Adige. Nel corso del 2019 sono state 460 le vittime minorenni di cyberbullismo e 136 i minori denunciati. Un dato in crescita rispetto agli anni precedenti (388 vittime e 60 denunce nel 2018 e 358 vittime e 53 denunce nel 2017). La situazione più frequente è quella in cui la vittima riceve ingiurie, minacce e molestie (141 casi e 11 denunce nel 2019), seguita dalla diffamazione online (114 casi e 28 minori denunciati), dal furto di identità sui social network (87 casi e 15 denunce). A seguire ci sono la diffusione di materiale pedopornografico (81 casi e 62 denunce nel 2019), il sextortion, cioè il ricatto di diffondere materiale audio o video intimo della vittima (19 casi e 15 denunce) e lo stalking (18 casi e 5 denunce).

Il maggior numero di vittime, 309 nel corso del 2019, sono ragazzi e ragazze tra i 14 ed i 17 anni. Erano 227 nel 2017 e sono salite a 240 nel 2018. Altra fascia di età a rischio cyberbullismo è quella dei bambini dai 10 ai 13 anni: 99 quelli che ne sono rimasti vittima nel corso del 2019 (erano 85 nel 2017 e 88 nel 2018).

Il bullismo da tastiera colpisce anche i bambini più piccoli, cioè con meno di 9 anni: 52 le vittime nel 2019, con una crescita notevole rispetto al 2018 (18) ed al 2017 (13).

Il 2018 è stato, degli ultimi tre anni, quello con il maggior numero di vittime di sextortion: ben 43 minorenni sono stati ricattati, un numero superiore al dato 2017 (33 vittime), che è per sceso nel 2019 (19 vittime minorenni di sextortion).

Anche quest’anno, in collaborazione con le scuole appartenenti alla Rete innovazione digitale composta dagli Istituti comprensivi di Pergine Valsugana, dell’Altopiano di Pinè e di Civezzano, la Polizia postale, nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, incontrerà gli studenti il 10 febbraio.