Polizia stradale, 423 incidenti nel 2019

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Nel corso del 2019 la Polizia Stradale del Trentino ha rilevato complessivamente 423 incidenti stradali, di cui 3 mortali (con altrettante vittime), 226 con danni a cose, 194 con lesioni alle persone. Le persone rimaste ferite sono state 215. La Polizia stradale del Trentino ha controllato 27.058 veicoli, 23.463 conducenti, aumentando il numero di sanzioni dalle 10.655 del 2018 a 11.789 del 2019.

Entrando nello specifico sono aumentate le violazioni sul mancato uso delle cinture di sicurezza (da 701 nel 2018 a 758 nel 2019), per l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (da 766 nel 2018 a 867 nel 2019), omessa revisione del veicolo (da 248 nel 2018 a 492 nel 2019), mancanza dell'assicurazione (da 67 nel 2018 a 102 nel 2019) e per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (da 136 nel 2018 a 152 nel 2019). Complessivamente sono state ritirate 606 patenti di guida (143 in più rispetto al 2018) e detratti 20.131 punti patente (2846 in più rispetto al 2018).