Incidente a Mezzolombardo, cinque feriti

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Cinque giovani tra i 22 e i 25 anni sono rimasti feriti, tre in modo grave, in seguito ad uno scontro frontale tra le due auto su cui viaggiavano, che si è verificato poco dopo le 23 all'imbocco della galleria di Mezzolombardo, nella zona della piana Rotaliana, in Trentino.

Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona ed il corpo permanente di Trento, oltre che ai sanitari, intervenuti anche con l'elicottero, e le forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Trento e Rovereto.