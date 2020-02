ANSA PODCAST - Brennero, spartiacque di destini

(ANSA) - BOLZANO, 7 FEB - Un tempo sono stati gli italiani a salutare dal Brennero la loro amata patria e a migrare verso la Germania. Il passo nel 2006 è stato il luogo d'arrivo e di ripartenza per Momi. Mohammed Al Masmoudi, originario del Marocco, è alto appena un metro e 16. Durante la sua odissea per l'Europa ha sbagliato treno ed è finito al Brennero, pensando di essere in Germania. Ecco la storia di questo piccolo grande uomo.

Brennero, spartiacque di destini