Hans Zelger, garante del contribuente

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - Anche in Provincia di Bolzano grazie allo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (legge 212/2000) è stata istituita la figura del garante del contribuente. Il garante viene nominato dal presidente della commissione tributaria di secondo grado per la durata di un quadriennio, informa l'Agenzia delle entrate. Dal 1° gennaio 2020 l'incarico è stato affidato al dott. Hans Zelger, già consigliere di stato e giudice tributario.

Il garante del contribuente interviene nel caso in cui vengano lamentate disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale o qualunque altro comportamento che possa incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. Chi ritiene di essere stato danneggiato dal comportamento dell'amministrazione finanziaria può rivolgersi al garante che ha sede a Bolzano in piazza Tribunale 2 nel palazzo degli uffici finanziari al secondo piano - stanza 212. Il garante riceve martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, informa l'agenzia delle entrate.