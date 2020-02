Virus, Vettorato con governatori Lega

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato (Lega) si schiera con gli governatori Luca Zaia (Veneto), Maurizio Fugatti (Provincia di Trento), Attilio Fontana (Lombardia) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) che in una lettera al ministro Speranza hanno chiesto che il periodo di isolamento, previsto per chi rientra dalla Cina, venga applicato anche a tutti bambini che frequentano le scuole. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher (Svp) aveva invece precisato di non aver firmato la lettera.

Secondo Vettorato, si tratta di "un documento in cui viene chiesta, con grande chiarezza e spirito collaborativo verso il governo, la valutazione attenta di misure di maggior precauzione, soprattutto all'interno di luoghi confinati come le scuole, trattandosi di misure che aiuterebbero, di certo, a scongiurare l'eventualità di diffusione del coronavirus. Credo sia giusto prendere posizione a titolo personale, evitando allo stesso tempo speculazioni politiche".