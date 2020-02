Vento forte e freddo polare in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - In Alto Adige la perturbazione 'Petra' è accompagnata da vento forte e temperature polari in quota. A 3.000 metri attualmente si registrano -20 gradi. Si tratterebbe di valori nella media stagionale, se non ci fosse anche vento molto forte. Sull'Anticima Cima Libera sulla cresta di confine, a 3.399 metri di quota, questa mattina sono stati registrati 148 km/h. Anche oggi, come ieri, numerosi impianti di risalita resteranno chiusi. Sui social media impazza il video di una seggiovia a Solda che 'balla' nel vento.

Il vento si fa sentire anche a valle, a Martello di Dentro sono stati toccati i 101 km/h e a La Cave, in valle Isarco a nord di Bressanone, 98 km/h. Come annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin l'ondata di maltempo domani sarà solo più un lontano ricordo. Calerà il vento e le temperature saliranno di dieci gradi.