Primo volo Pelikan 3 fuori Provincia

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - L'elicottero di soccorso "Pelikan 3" a mezzogiorno ha prestato servizio in Valtellina a Santa Caterina di Valfurva (SO). "E' la prima volta che il Pelikan 3 esce dai confini provinciali - spiega il coordinatore dell'elisoccorso Oliver Kaslatter - e succederà ancora, vista la vicinanza con la Lombardia".

A Santa Caterina si era verificato un incidente sciistico grave. Il medico di soccorso aveva chiesto l'intervento dell'elicottero e il Pelikan 3, con base a Lasa in Val Venosta, era quello più vicino al luogo dell'incidente. Il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Sondalo.

Il Pelikan 3 è in servizio dal 1 febbraio. Giornalmente vengono effettuati dai tre ai cinque interventi.