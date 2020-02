In Progetto Manifattura startup per sport e business

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - Si è insediata in Progetto Manifattura di Rovereto Engagigo, una startup del settore del digital sport-tech, per eventi sportivi e business, che ha avviato il progetto 'Endu'.

Con questo progetto, la startup insediata nell'incubatore di Trentino Sviluppo intende accrescere progetti e servizi che valorizzano territori, eventi, prodotti, attrezzature, tecnologie, opportunità per appassionati e imprenditori legati al mondo dell'endurance, ovvero delle discipline della corsa, del ciclismo, del triathlon, dello sci nordico e dello scialpinismo.

Il progetto Endu di Engagigo srl - informa Trentino Trentino Sviluppo - avrà a disposizione un ufficio nell'Edificio dell'Orologio, con l'obiettivo di creare, in 6-12 mesi, un team tecnico di gestione eventi con 3-4 nuovi collaboratori.