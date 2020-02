Fondazione Mach cerca cimici asiatiche vive

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - La Fondazione Edmund Mach invita i cittadini a raccogliere le cimici asiatiche, che in questo periodo cercano riparo nelle abitazioni, e a consegnarle vive nelle sedi dislocate sul territorio provinciale. La campagna di raccolta è mirata a riprodurre gli antagonisti naturali che potranno combattere l'insetto oggi causa di notevoli danni all'agricoltura trentina.

Per riprodurre in laboratorio le cosiddette vespe samurai servono infatti grandi quantità di uova di cimice asiatica ed è quindi fondamentale disporre di migliaia di esemplari per alimentare gli allevamenti presso i laboratori nel campus di San Michele.

Se i cittadini sono impossibilitati a raccogliere e consegnare direttamente le cimici nelle sedi Fem, è possibile prenotare la visita di un tecnico chiamando il numero 0461 615461 o compilando il modulo dal link http://bit.ly/raccoltacimice.