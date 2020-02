Tumori: 1.139 morti l'anno in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - Nel periodo 2012-2016, in Alto Adige, 2.837 persone hanno sviluppato, ogni anno, un tumore, di cui 1.277 donne e 1.560 uomini (esclusi i tumori della pelle).

Tra gli uomini il cancro alla prostata è la tipologia più comune con il 21% dei casi, seguito dal tumore del colon retto (13%), dal cancro ai polmoni (10%) e dal cancro alla vescica (10%). Le donne si sono ammalate maggiormente di tumore al seno (28%), seguito dal tumore al colon-retto (12%), tumore ai polmoni (7%) e melanoma (6%). In media ogni anno tra il 2014 ed il 2018 sono deceduti 1.139 altoatesini a causa di una malattia tumorale, più uomini (632) che donne (507). I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale contro il cancro: l'Assistenza tumori Alto Adige ha invitato a discuterne l'oncologa Emanuela Vattemi, lo specialista Christoph Leitner ed il primario di patologia ed istologia anatomica Guido Mazzoleni.