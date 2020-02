Trasporti, Fugatti incontra De Micheli

(ANSA) - TRENTO, 4 FEB - I problemi degli autotrasportatori che attraversano l'Austria e la realizzazione della Valdastico. Questi i temi principali oggetto del confronto che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha avuto a Roma con la ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli. "Sul blocco dei Tir la ministra ha assicurato il proprio impegno a continuare a sollevare la questione in sede europea", ha detto Fugatti. Il tema lo scorso 22 gennaio era stato portato all'attenzione della presidenza della Provincia dai rappresentanti degli autotrasportatori trentini che lamentano forti penalizzazioni a causa dei divieti austriaci che gravano su un numero elevato di categorie merceologiche trasportate via gomma. Di qui la richiesta a Piazza Dante di farsi portavoce a Roma e a Bruxelles di un problema che sta seriamente compromettendo la capacità dei nostri imprenditori di essere competitivi. Sulla Valdastico il Mit convocherà i soci coinvolti per il prolungamento dell'autostrada.