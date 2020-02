Asiago Dop, crescono i consumi in Italia

(ANSA) - VICENZA, 4 FEB - Cresce in Italia il consumo dell'Asiago Dop. Nel 2019, la denominazione d'origine protetta veneto-trentina ha segnato una crescita a volume del 1,6% e a valore del 4,9%, in netta controtendenza col calo del comparto dei formaggi semiduri che ha raggiunto, nel medesimo periodo, un -4,6% a volume e un -3,5% a valore (dati Gfk-Eurisko). Nel 2019 si è chiuso con una produzione totale di 1.559.039 forme e giacenze ai minimi storici. Nel 2019, l'impegno del Consorzio è proseguito anche all'estero dove Asiago Dop è presente in oltre 50 paesi e realizza un fatturato di oltre 10 milioni di euro.

Qui, nonostante il clima di crescente incertezza mondiale culminato nei dazi Usa, il Consorzio ha scelto di reagire con rinnovata determinazione. Nel 2020 hanno preso il via due importanti piani triennali co-finanziati dalla Ue. Il primo, denominato "Asia Enjoy European Quality Food", il secondo, dal valore di oltre 3.700.00 euro, dal titolo "European Lifestyle: Taste Wonderfood". (ANSA).