Innovazione,800 nuovi posti lavoro in Aa

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - "Nel campo della ricerca e dell'innovazione la nostra strategia è quella di consolidare i nostri punti di forza. I dati lo confermano: sono stati cerati più di 800 nuovi posti di lavoro, è raddoppiato il numero domande presentate per la contribuzione, i contributi si sono triplicati. Quel che è importate, però, è che sono arrivati anche i risultati, i brevetti, l'innovazione dei prodotti, ma anche i nuovi prodotti immessi sul mercato". Lo ha detto il presidente della Provincia ed assessore provinciale all'Europa e ad innovazione e ricerca, Arno Kompatscher, dando il via al "NOI Techpark" di Bolzano al percorso di elaborazione della nuova "Strategia regionale per l'innovazione - RIS3".

Passo obbligato per accedere ai fondi strutturali europei, la predisposizione della "strategia" sarà un "processo partecipato che vuole integrare tutti gli attori della ricerca in Alto Adige", definendo, spiega Ulrich Stofner, direttore del dipartimento Innovazione e ricerca, "quali sono le nostre specializzazioni".