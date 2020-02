Coronavirus: Fugatti, nessuna contrapposizione con governo

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - "Su Coronavirus ci facciamo carico delle preoccupazioni dei genitori che rivolgono alla scuola ed alle istituzioni legittime domande". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in merito alle misure precauzionali richieste da alcune Regioni del Nord al ministero della Sanità per i bambini che frequentano le scuole.

"Premesso che non c'è nessuna volontà di contrapporci politicamente con l'azione del Governo con il quale stiamo anzi intensamente collaborando (e ringrazio il ministro Speranza per quanto sta facendo in questa fase), preciso che stiamo parlando solo dei casi che riguardano soggetti rientrati dalla Cina".

"Non si tratta pertanto - aggiunge Fugatti - di procedure discriminanti che indistintamente colpiscono tutti, ma di proseguire quell'approccio prudenziale e non allarmistico che abbiamo adottato fino dall'inizio, con grande collaborazione anche da parte dell' Associazione cinesi in Trentino".