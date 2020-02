A22 gratuita fra i due caselli di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - Autostrade del Brennero Spa e Provincia autonoma di Trento estendono lo strumento "Urban pass" anche alla città di Rovereto per usufruire gratuitamente la tratta autostradale tra i caselli di Rovereto Nord e Rovereto Sud. Il progetto è stato attivato lo scorso novembre nella zona urbana di Trento, allo scopo di rendere più fluido il traffico che gravita sulla città.

Per attivare lo strumento, finanziato dalla Provincia con uno stanziamento di 100.000 euro, i cittadini dovranno registrarsi sul portale web della società autostradale a partire dal 15 febbraio. L'"Urban pass" entrerà in vigore a partire dal 17 febbraio, nelle fasce orarie 6-9 e 17-20. "Ci aspettiamo - ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - un impatto significativo sul traffico urbano, con una riduzione dei transiti sulla Ss12 e sulla sponda destra del fiume Adige".

Il progetto sperimentale sta coinvolgendo 2.257 automobilisti su Trento, dove le risorse stanziate dalla Provincia ammontano a 200.000 euro.