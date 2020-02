Sci: Cdm; discesa Garmisch al tedesco Dressen, Buzzi è 10/o

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 01 FEB - La discesa di Coppa del mondo a Garmisch-Partenkirchen è stata vinta dal campione locale Thomas Dressen - 26 anni e quarto successo - in 1'39"31. Alle spalle del tedesco - che ha sfruttato il pettorale 1 su una pista progressivamente più lenta per il caldo, soprattutto nella parte finale - è finito il norvegese Aleksander Kilde (1'39"47). Terzo (1'39"48) il francese Johan Clarey , il veterano del circo bianco di 39 anni, solo sette podi e ancora mai una vittoria in carriera, famoso soprattutto per avere realizzato con 161.9 Km/h il record di velocità in una discesa di Coppa del mondo sulla Lauberhorn di Wengen nel 2013.

Per l'Italia - sulla classica pista Kandahar, sempre tutta in ombra, con partenza abbassata e un fondo che solo il freddo notturno e il trattamento con il sale è riuscito a compattare malgrado temperature primaverili diurne - il migliore è stato Emanuele Buzzi, 10/o (1'39"85) e tradito dalla neve più lenta a ridosso del traguardo. Buona prova di Christof Innerhofer, al rientro in discesa dal marzo 2019, 15/o (1'40"14). Più indietro Mattia Casse (1'40"58) e Matteo Marsaglia (1'40"89). (ANSA).