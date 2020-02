Sci: Cdm; cancellata la discesa a Sochi, domani il superG

(ANSA) - SOCHI (RUSSIA), 01 FEB - La discesa di Coppa del mondo femminile a Sochi è stata cancellata per le avverse condizioni meteo. Resta confermato, invece, il superG di domani.

Da mercoledì a ieri erano state cancellate per troppa neve tutte e tre le prove cronometrate in programma. Così stamattina - per tentare di salvare il salvabile dopo che già nella passata stagione il maltempo aveva fatto annullare la tappa russa - era stata prevista di buon mattino una indispensabile prova che doveva poi esser seguita, su tracciato accorciato, dalla gara.

Ma anche questo tentativo è andato a vuoto. Ancora non si sa se e dove la discesa annullata verrà recuperata. (ANSA).