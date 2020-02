Due cinesi in isolamento a Trento

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Due ricercatori cinesi arrivati ieri a Trento sono isolamento per 14 giorni. I due giovani hanno deciso, in modo volontario, di accettare le misure previste dal Ministero della Salute per il Coronavirus. I due studenti, va sottolineato, non presentano sintomi. Non si può quindi parlare di contagio. Si tratta di una misura presa a scopo precauzionale, sottolinea la Provincia autonoma di Trento. Anche in Trentino, come nel resto del Paese, si stanno infatti applicando le misure previste dal Ministero.

In queste ore pertanto i soggetti provenienti dalla Cina vengono invitati a seguire un protocollo precauzionale - definito isolamento fiduciario - indipendentemente dalla sintomatologia presentata. È questo il caso dei due ricercatori cinesi, arrivati a Trento.

La decisione, grazie alla rete di collaborazione tra la task force istituita dalla Provincia autonoma di Trento, la rete universitaria e la comunità cinese in Trentino, è stata suggerita ai due ricercatori, che adesso si trovano all'hotel Panorama di Sardagna, sobborgo di Trento, dove rimarranno per 14 giorni. Si tratta di una struttura chiusa che è stata riaperta per l'occasione e che potrebbe essere utilizzata anche nelle prossime settimane per ospitare altre persone provenienti dalla Cina, in vista dei rientri dopo i festeggiamenti per il Capodanno cinese.

Sono circa 1200 i cittadini cinesi che fanno riferimento all'Associazione cinesi in Trentino. Provincia e Azienda sanitaria hanno istituito un gruppo di mediatori culturali che avranno il compito di fornire ai loro connazionali tutte le informazioni utili a prevenire o, viceversa, riconoscere e gestire eventuali forme di contagio. È stato inoltre attivato il numero 331 6299111, esclusivamente dedicato alla comunità cinese. Per il resto della comunità trentina invece sono a disposizione il numero telefonico 1500 e le indicazioni fornite dal sito del Ministero alla Salute.