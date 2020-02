Distribuiti kit ai medici in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - "Siamo stati tra i primi territori in Italia a fornire agli operatori sanitari di un kit apposito per gestore eventuali persone contagiate con il coronavirus. Ora dobbiamo capire come garantire i diritti a bambini e persone in arrivo dalla Cina". Così il dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino, Giancarlo Ruscitti.

"Abbiamo sollecitato al Ministero della Salute e del Lavoro un codice da inserire sui certificati medici per i cittadini che, rientrati dalla Cina senza sintomi, si mettono a disposizione volontariamente per il periodo di osservazione", ha detto Ruscitti. A detta del dirigente, la situazione è attualmente sotto controllo, e non ci sono rischi di contagio per la popolazione. "La distanza massima per essere contagiati è un metro. Le persone arrivate dalla Cina sono state informate e trasferite con mezzi dell'azienda sanitaria e non presentano sintomi; non alimentiamo allarmismi", ha concluso Ruscitti.