Controlli Nas in val Badia e val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 1 FEB - I carabinieri di Ortisei e Brunico, assieme a quelli del Nas di Trento, hanno eseguito nei giorni scorsi, nei rispettivi territori di competenza, numerosi controlli in strutture ricettive e di ristorazione. I militari hanno contestato violazioni amministrative per un totale di 8.000 euro con avviso all'autorità amministrativa e sanitaria.

In Val Gardena è stato controllato un "après sky" in cui la cucina era in precarie condizioni igieniche e gli alimenti, scaduti da diversi giorni, erano in fase di lavorazione e cottura per la somministrazione al pubblico. In un bar di Ortisei sono state riscontrate inadempienze, mentre in un hotel sono state riscontrate inosservanze relative alla procedura di autocontrollo dell'etichettatura. Sempre a Ortisei, in un rifugio, sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo e in particolare per aver detenuto ai fini della somministrazione di crudo di pesce non lavorato in sicurezza. In una pasticceria è stata poi riscontrata l'omessa procedura per la gestione delle materie prime. In Val Badia sono state riscontrate alcune inadempienze (tutte di carattere amministrativo e di competenza dell'autorità sanitaria locale alla quale si è riferito direttamente) a partire da un "après sky". In un bar ristorante sono state contestate violazioni amministrative per la mancanza delle indicazioni per la tracciabilità dei prodotti. A Brunico sono stati trovati sei fusti di birra da dieci litri ciascuno con data di scadenza giù passata, i quali non erano stati accantonati come previsto e potenzialmente servibili al pubblico. In un pub sono state riscontate inadempienze alla mancata compilazione del registro di autocontrollo sugli alimenti e le temperature dei frigoriferi.