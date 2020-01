Vonn disdice presenza Ballo opera Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - L'ex sciatrice americana Lindsey Vonn declina l'invito e non sarà la reginetta del Ballo dell'Opera, in programma il 20 febbraio a Vienna. La sua presenza era stata annunciata due giorni fa dall'eccentrico imprenditore austriaco Richard Lugner, che in passato aveva invitato Elisabetta Canalis, Kim Kardshian, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Cardinale. Nel 2011 aveva suscitato clamore la sua ospite Karima el-Mahroug, in arte Ruby Rubacuori.

Ora la 35enne, che nella sua carriera ha vinto 82 gare di Coppa del mondo di sci, ha però annunciato su Twitter che non parteciperà al Ballo dell'Opera. "Settimana scorsa ho avuto un periodo fantastico in Austria e non vedo l'ora di tornare. A presto", aggiunge Vonn che si sente a casa anche sulle passerelle, avendo sfilato più volte.