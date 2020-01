Il lungo ritorno dei treni della val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Devono affrontare un lungo viaggio di ritorno a casa i treni della linea ferroviaria della Val Pusteria, rimasti bloccati dopo l'ondata di maltempo di novembre. Con la riapertura della linea nel Tirolo orientale è, infatti, finito il "letargo di tre mesi" nella stazione di San Candido, come informa il presidente della società di trasporti altoatesina Sta, Martin Außerdorfer, su Facebook. "I vagoni della Sad torneranno in Alto Adige passando per il Tirolo, mentre quelli di Trenitalia dovranno addirittura fare il giro per Tarvisio", spiega Außerdorfer. Dopo la revisione saranno in servizio in tempo per la riapertura della linea nell'ultimo tratto interrotto in Alto Adige il 2 febbraio.