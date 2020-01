Automobilista muore in Val di Non

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Una persona ha perso la vita in seguito ad un grave incidente stradale tra due auto che si è verificato questa mattina verso le 7 in val di Non, sulla retta del paese di Taio. Altre due persone, di 42 e 36 anni, sono rimaste ferite ma non sarebbero in gravi condizioni e sono state trasportate in ospedale a Cles.

Sul posto sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'impatto, assieme ai vigili del fuoco ed ai sanitari. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi, con ripercussioni sulla viabilità.