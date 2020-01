Sabato primo decollo Pelikan 3

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Decollerà per la prima volta sabato, 1 febbraio, il nuovo elisoccorso Pelikan 3 dalla sua base a Lasa in Val Venosta. Lo comunica su Facebook la società Heli che gestisce anche gli altri due Pelikan a Bolzano e a Bressanone. Pelikan 3 - informa Heli - volerà nove mesi all'anno, soprattutto nell'alta stagione turistica estiva ed invernale. I periodi di servizio vanno dal primo febbraio al 26 aprile, dal 30 maggio al 4 ottobre e dal 30 novembre al 18 aprile 2021. Sarà utilizzato lo stesso tipo di elicottero, già collaudato con gli altri due Pelikan, il modello Airbus H145, che offre spazio a sette persone oppure due pazienti sdraiati.

Saranno possibili anche recuperi fino a 91 metri con il verricello. Come ribadisce Heli in questo modo saranno possibili tempestivi interventi in Val Venosta.