Virus: 2 casi a Bolzano, ma è influenza

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Due persone, per le quali si e' temuta la possibilità di infezione da coronavirus, si trovano attualmente presso il reparto Malattie Infettive dell'Ospedale provinciale di Bolzano per accertamenti. I pazienti pero' sono gia' risultati postivi all'influenza A, rendendo ottimiste le istituzioni sanitarie sulle loro condizioni.

Il sospetto era nato dal fatto che queste due persone sono appena rientrate dalla Cina e lamentavano febbre e sintomi influenzali. Entrambe sono state trasportate al reparto Malattie Infettive dell'Ospedale provinciale di Bolzano a bordo di un'ambulanza ma sono poi risultate positive al virus influenzale A. Come da procedura, per sicurezza, si procedera' ai test all'Ospedale Spallanzani.