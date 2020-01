Medicina, Kompatscher incontra Manfredi

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Avviare, in collaborazione con una o più Università, una formazione dei medici in Alto Adige.

Questo l'obiettivo della Giunta provinciale dopo l'incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Roma, tra il ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente della Giunta provinciale altoatesina Arno Kompatscher e l'assessore alla sanità, Thomas Widmann.

"Dal ministro - riferiscono Kompatscher e Widmann - sono arrivati segnali incoraggianti sulla possibilità di avviare in sede locale una formazione per i medici in collaborazione con una o più Università. Il ministro - aggiungono - ha mostrato grande consapevolezza sulle peculiarità del nostro territorio, sulle grandi difficoltà che si incontrano nel reperimento di personale medico per i nostri ospedali e sulla necessità di una formazione bilingue". Il dialogo odierno viene definito da Kompatscher e Widmann "molto positivo", al punto che, riferiscono "ci siamo posti l'obiettivo di avviare la formazione già entro il 2021".