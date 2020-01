Virus: task force in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Prima riunione della task force per l'emergenza Coronavirus convocata dall'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana. Il gruppo di lavoro trentino è coordinato dal dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali Giancarlo Ruscitti. La task force - si legge in una nota - è già al lavoro per predisporre alcuni protocolli sanitari, fra cui uno informativo diretto agli operatori dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari e un altro per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche). Provincia e Azienda sanitaria stanno inoltre mantenendo uno stretto contatto con l'Associazione Cinese Trentino, che ha manifestato massima collaborazione: come primo passo si realizzeranno vademecum su igiene e profilassi che saranno tradotti in cinese e che l'Associazione farà pervenire a ciascuno dei propri iscritti.