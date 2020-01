Sci:Schwarz in testa slalom Schladming, azzurro Vinatzer 6/o

(ANSA) - SCHLADMING, 28 GEN - L'austriaco Marco Schwarz in 51.41 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Schladming. Dopo di lui il norvegese Henrik Kristoffersen in 51.55 ed il francese Alexis Pinturault in 51.73.

Per l'Italia il migliore è' il giovane gardenese Alex Vinatzer buon 6/o in 52.66. Poi ci sono, dopo la prova dei primi trenta atleti, il trentino Stefano Gross 10/o in 52.85 e poco piu' indietro Simon Maurberger in 53.06. Giuliano Razzoli ha invece inforcato poco prima del traguardo mentre faceva una bella gara.

Si è' gareggiato alla luce dei riflettori e con la prima parte della manche iniziale sotto una leggera nevicata in quota ed un po' di pioggia sul traguardo. Il tutto con il consueto gran tifo di 40 mila persone arrivate per la famosa Night Race.

La pista e' la difficile Planai che piomba in mezzo alla cittadina di Schladming ,con un gran muro centrale ed una prima manche complicata dalla tracciatura di Simone Del Dio, il tecnico italiano che allena i francesi.

Seconda decisiva manche alle ore 20,45 con tracciatura dell' allenatore degli italiani, il francese Jacques Theolier (ANSA).