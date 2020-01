Pelikan, a Lasa base per la val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - È stato individuato il sito che ospiterà la terza base dell'elisoccorso provinciale, che sarà dislocata presso la zona industriale di Lasa, in val Venosta, in un'area di 1.500 metri quadrati di proprietà della ditta Hoppe.

Ci sarà quindi un terzo elicottero Pelikan in servizio in aggiunta a quelli già operativi a Bolzano e Bressanone. La Provincia di Bolzano prenderà in affitto l'area che sarà utilizzata anche dalla Protezione civile per un costo di 123.000 euro fino al 2023. "Si tratta di una prima fase sperimentale che poi diventerà probabilmente stabile nel tempo. Per ora creiamo i presupposti per partire con questo servizio importante per i cittadini", ha annunciato il governatore, Arno Kompatscher.