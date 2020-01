Castelli del Trentino, +1,15% di visitatori nel 2019

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - La stagione 2019 per i castelli provinciali del Trentino si è conclusa con un dato finale di 314.850 visitatori registrati dal Castello del Buonconsiglio e dalle sedi distaccate di Castel Stenico, Castel Thun, Castel Beseno e Castel Caldes, pari all'1,15% in più rispetto al 2018.

In crescita il numero registrato al Castello del Buonconsiglio che è stato visitato da 161.000 persone con un incremento dell'1,23%, Castel Beseno con il 2,9% in più e Castel Thun che ha registrato 72.000 visitatori pari al 2,8% in più rispetto al 2018. Castel Stenico (-4,7%) e Castel Caldes (-2,5%) sono invece in leggero calo. Nel 2019, però l'ingresso a Caldes non era più gratuito come negli anni precedenti, "quindi il risultato di quasi 18.000 ingressi ottenuto grazie anche alla mostra della Collezione Cavallini Sgarbi è da ritenersi più che positivo", osserva la direzione del Museo.