Sci: trionfo Italia, è quarta tripletta 'Valanga Rosa'

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 25 GEN - Prima dell'impresa di oggi della Valanga Rosa (prima, seconda e terza nella discesa libera di Bansko, con Curtoni, Bassino e Brignone) erano state tre (il totale sale quindi a 4) le triplette ottenute dalle azzurre dello sci alpino in Coppa del Mondo.

La prima in assoluto era stata quella del 2 marzo del 1996 in slalom gigante a Narvik, in Norvegia: vinse Deborah Compagnoni, davanti a Sabina Panzanini e a Isolde Kostner. Anche il secondo tris era stato ottenuto in un Gigante, quello del 19 marzo 2017 ad Aspen, negli Usa: vittoria di Federica Brignone, secondo posto per Sofia Goggia e terzo per Marta Bassino. Infine il precedente più recente, del 14 gennaio 2018, quello della discesa libera sul tracciato austriaco di Bad Kleinkirchheime: oro a Sofia Goggia, argento a Federica Brignone e bronzo a Nadia Fanchini. (ANSA).