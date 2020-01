Sci: Obereggen torna capitale dello snowboard internazionale

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Obereggen ancora una volta capitale dello snowboard italiano ed internazionale nei mesi di febbraio e aprile. Nel comprensorio altoatesino del Latemar con le stazioni trentine Pampeago e Predazzo le gare saranno organizzate dalla società impianti Obereggen Latemar SpA in collaborazione con alcune associazioni giovanili per la diffusione degli sport invernali. Gran apertura sabato 1 e domenica 2 febbraio con la prima edizione dell'Obereggen Snowpark Battle, organizzato dall'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano presso lo snowpark sullo splendido Passo di Pampeago. Durante l'evento si svolgeranno una serie di impegnativi Best Tricks alla prova i riders. "Spin to win", "Highest in the Park", "Turbo Speed" sono solo alcune delle prove che i partecipanti dovranno affrontare per vincere ricchi premi. All'Obereggen Snowpark Battle potranno partecipare snowboarder e freestyler "Skier" in un ambiente allietato da buona musica e specialità gastronomiche locali. Domenica 15 marzo si svolgerà la finale italiana del circuito Italian Snowboard Tour, organizzato dalla Federazione Snowboard Italia (Fsi) che decreterà il campione e la campionessa italiana. In contemporanea si svolgerà una tappa del Rookie Tour Italy: i vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un'atleta con wild card a discrezione di FSI, parteciperanno alle World Rookie Finals 2020 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 30 al 5 aprile. In aprile, da venerdì 3 a domenica 5, sarà la volta del «Rock and Ride» organizzato in collaborazione con la società sportiva Black Yeti di Modena presieduta da Marco Sampaoli. Gran chiusura, che coinciderà con la fine della stagione invernale di Obereggen, da venerdì 17 a domenica 19 aprile col «Jib the Pipe» organizzata dall'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano. «Jib the Pipe» consisterà in una tre giorni di jam sessions all'interno dell'Half Pipe nello stesso snowpark. (ANSA).