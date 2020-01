Pd del Trentino promuove un osservatorio contro l'odio

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Il gruppo del Partito democratico in Consiglio provinciale di Trento ha depositato un disegno di legge per l'istituzione di un osservatorio su discriminazione, intolleranza e odio. Il ddl prevede che l'osservatorio informi puntualmente il presidente della Giunta e del Consiglio provinciale, i sindaci e le autorità interessate sull'attività di approfondimento. La proposta, ispirata dall'articolo tre della Costituzione italiana, è stata presentata dal capogruppo Giorgio Tonini. Il progetto verrà condiviso con tutti i partiti in Consiglio provinciale.

L'osservatorio dovrà monitorare la diffusione e il radicamento del linguaggio d'odio, in particolare su web e social network, con l'obiettivo di tutelare il diritto di libertà di pensiero, opinione e espressione. "Negli ultimi tempi abbiamo constatato tutti un aumento del linguaggio dell'odio nel discorso pubblico. Bisogna intervenire per tutelare il diritto dei cittadini e i valori di civile convivenza", ha spiegato Tonini.