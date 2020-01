Tennis: Australia; Seppi eliminato, Wawrinka vince in 5 set

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Niente da fare per Andreas Seppi, che è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. L'altoatesino si è arreso allo svizzero Stanislas Wawrinka in cinque set, dopo 3h41' di gioco: di 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4 il punteggio a favore del vincitore, che è maturato al termine di una maratona interminabile che si è conclusa a tarda ora, dopo il rinvio delle partite dello Slam a causa della pioggia di sabbia che ha reso inagibili le superfici dei campi da gioco. (ANSA).